Salir de casa durante la emergencia sanitaria: todo lo que debes saber antes de poner un pie en la calle

El COVID-2019 ha provocado una alarma a nivel mundial por su alto nivel de contagiados y el gran número de personas que han fallecido. Con el objetivo claro de terminar con esta pandemia, gobiernos de todo el mundo han puesto en marcha medidas legales que incluso han restringido la circulación normal de las personas. Si bien no poder salir a la calle es de lo más agobiante, es la única manera lógica de frenar esta situación y volver a como estábamos.

Aún con el estado de alarma activo en diferentes países de todo el mundo, las necesidades básicas de las personas hacen que en algún momento de la cuarentena tengan que salir a la calle. Comprar comida o medicamentos es algo necesario para poder sobrevivir encerrados en casa. No obstante, adquirir estos productos puede ser todo un riesgo de contagio. Si ya conocemos la importancia de salir de casa solo para lo esencial, cada vez que necesitemos hacerlo, hay que tener en cuenta una serie de factores.

Mantener un distanciamiento social: Aún estando en estado de alarma, las personas siguen teniendo necesidades básicas, razón por la que seguramente nos encontremos con gente en supermercados, farmacias o en la propia calle. Es por ello que debemos mantener una distancia de aproximadamente un metro y medio, para minimizar las posibilidades de contagiar la enfermedad o que nos la transmitan.

Ponte guantes y mascarilla: Si tenemos guantes y mascarillas en casa, debemos utilizarlos a la hora de salir a la calle. Por un lado, la mascarilla evitará que nos toquemos la boca o la nariz en lugares donde podría sobrevivir el virus. Por otro, el uso de guantes evita que entremos en contacto directo con el virus. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en cómo nos los quitamos al llegar a casa.

Aprender a quitarse los guantes correctamente: El uso de los guantes puede ayudarnos a no acabar contagiados pero para ello también es importante quitarse los guantes de manera correcta. En vez de meter el dedo a la altura de la muñeca para extender el guante hasta fuera, hay que pellizcar la palma de la mano, meter un dedo hasta que podamos verlo por la parte inferior y tirar hasta extraer el guante. Una vez tengamos una mano sin guante y la otro con él, metemos por la holgura de la parte inferior un dedo y extraemos el guante, tocando siempre su interior para no haya posibilidad de acabar infectados.

