La medida ejemplar de un supermercado para que la gente no compre más de lo que necesita

La propagación del coronavirus ha provocado que muchos gobiernos tuvieran que tomar medidas extremas con el objetivo de que el virus no infecte a más personas. Si en algunos países por ahora simplemente se recomienda mantener una distancia mínima y una higiene más cuidadosa, en otros ya se ha establecido un estado de alarma y con ello un estado de cuarentena que impide el salir a la calle.

El estado de cuarentena es una medida necesaria para controlar la propagación del virus, sin embargo, también ha provocado una situación de alarma en la población. Esta situación extrema ha hecho que muchas personas vayan a los supermercados y agoten allí la mayoría de sus artículos expuestos, siendo los productos más preciados el papel higiénico y los desinfectantes de manos. Si bien muchas franquicias han intentando hacer que sus clientes mantuvieran la calma y no compraran masivamente, solamente uno de Dinamarca ha conseguido la manera de conseguirlo.

Un supermercado danés puso en sus instalaciones un cartel junto a los botes de desinfectantes de manos que estaban a la venta. En el cartel se podía leer que el precio de un bote de gel desinfectante costaba 40 coronas danesas, lo que serían 5,50 euros, mientras que si se compraban 2 el precio de ambos ascendía a 1000 coronas danesas, un total de 134,00 euros.

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.



1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.



