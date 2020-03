Las cosas que hacemos mal al secarnos con una toalla tras ducharnos

Los malos hábitos de higiene pueden ser perjudiciales para la salud

Un experto en alergología nos da consejos para secarnos bien con la toalla

Si bien recientemente son muchos los que se han sorprendido al conocer que estaban lavándose mal las manos, ahora también podemos poner en duda nuestras capacidades en otras situaciones similares. La higiene de las manos y en general el aseo personal, son hábitos muy importantes para la salud, y si no realizamos estas tareas correctamente puede llegar a ser perjudicial.

El simple hecho de no lavarse correctamente las manos puede hacer que enfermemos, del mismo modo que también lo puede hacer no secarnos bien con la toalla. Debido a la situación en la que estamos viviendo, la correcta higiene personal es un punto que debe estar a la orden del día, pero no solo a la hora de lavarse las manos, si no en acciones tan básicas como lo es el secarse con una toalla tras salir de la ducha. Si bien pensábamos que lo estábamos haciendo de manera correcta, un experto en alergología nos da las pautas para conseguirlo.

En un vídeo que el médico Kerry Lebenger grabó, se pueden conocer los errores más habituales que la gente suele cometer a la hora de secarse con una toalla. Aunque muchos de estos errores no nos generan problemas gracias a nuestro sistema inmunológico, siempre es curioso ver cómo sería hacerlo "correctamente".

This is the healthiest way to dry off after a shower pic.twitter.com/GzsxbXJZiF — Business Insider (@businessinsider) November 15, 2018

Entre algunos de los consejos que este experto alergólogo recomienda en el vídeo, están lavar las toallas cada dos o tres días, no acumular las toallas sucias en la cesta de la ropa sucia, lavarlas con agua caliente y un buen detergente, meterlas en la secadora si es posible, además de secarse primero la cara y ir bajando por todo el cuerpo ya que suele haber más bacterias en las zonas bajas del cuerpo.