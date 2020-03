Quince imágenes increíbles que está dejando el coronavirus

Una de las medidas más radicales tomada actualmente por los gobiernos, ha sido el confinamiento de la población. La declaración del estado de alarma ha hecho que los habitantes de países enteros se hayan tenido que quedar en sus casas y con ello se cesara la actividad empresarial de miles de empresas y la circulación de vehículos por las carreteras. Esta medida tan dura fue tomada con el objetivo de controlar la propagación de COVID-19 y su posterior erradicación. Sin embargo, está provocando consecuencias de todo tipo.

Si algo nos ha demostrado la naturaleza humana es que puede sorprendernos hasta en el peor de los casos, como en el que estamos viviendo ahora. A pesar de que el coronavirus nos está dejando noticias tan curiosas como que los niveles de contaminación han disminuido enormemente estos últimos meses, otras situaciones como las persecuciones de la policía, animales paseando libremente por la ciudad o aplausos a las 8:00 PM están a la orden del día en las redes sociales.

Imágenes asombrosas que nos ha dejado el confinamiento

1. Animales paseando libremente por las ciudades

Chinchilla (Albacete)

Las cabras bajan a las calles vacías. Tó el pueblo para ellas ???????????? pic.twitter.com/d3K3yTyef9 — Tarabilla (@Tarabilla02) March 19, 2020

2. El paseo de un oso por las calles de un pueblo asturiano

3. Centenares de palomas persiguen en busca de comida a una mujer

Sin gente en la calle que las alimente, palomas hambrientas atacaron a mujer que volvía de hacer las compras



Las impactantes imágenes fueron registradas en las calles de Barcelona, España, uno de los países más afectados por el avance del coronavirus. pic.twitter.com/mMOniY2ng0 — ???????????????????? ???????????????????????????????????? ????. #RECHAZO (@jravanales) March 20, 2020

4. La persecución de la policía montada a caballo a un ciclista

????Estamos en una fase crítica en la lucha contra el #Covid_19



Y no dejaremos de perseguir ???? las conductas de esa minoría irresponsable que pone en riesgo a la mayoría.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/m94DeG6zmN — Policía Nacional (@policia) March 22, 2020

5. Pasea a su perro con un dron para no saltarse la cuarentena

6. Un señor pasea a un cangrejo por la Gran Vía de Bilbao

Hay un tío paseando un cangrejo por la Gran Vía de Bilbao, o sea me parece acojonante pic.twitter.com/dxrRwXCCbp — Yun?? (@_YunaIesca) March 11, 2020

7. Calles y monumentos vacíos por el coronavirus

La Puerta del Sol totalmente vacía. En mi vida he visto algo igual. pic.twitter.com/GO1VdkmY4W — David Arias (@DavidAriCua) March 14, 2020

De manera simbólica hoy el papá Francisco salió al balcón con vista a la plaza de San Pedro y dio su bendición, sin turistas debido a la emergencia por el #coronavirus. El Vaticano anunció que el pontífice oficiará todas las misas de Pascua sin la presencia de fieles. pic.twitter.com/7nnAeO78zS — by JuanCarlosTorres (@ojoatento) March 16, 2020

8. La policía canta para animar a la gente durante el confinamiento

An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApart pic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 22, 2020

9. Hospital celebra con aplausos la salida de una de las pacientes con cuidados intensivos

?? El personal sanitario del Hospital General de Castellón celebra con aplausos la primera salida de la UCI de una paciente con #coronavirus. Gestos como este nos hacen mantener la esperanza de que #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/7C7DSxWHHy — GVA Sanitat (@GVAsanitat) March 22, 2020

10. Trabajadores de un supermercado cantando "Resistiré" antes de abrir

Esto es un Carrefour antes de abrir. ¡¡¡Viva las personas!!!#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/3pdJBxQaem — Borja Casado (@franpenat) March 17, 2020

11. El emotivo gesto a una vecina que vive sola y cumple 80 años durante la cuarentena

Charo vive sola y hoy es su cumpleaños. Como al resto d familias de #Churruca15, uno d los 14 edificios vendidos por #Fusara, la quieren echar de casa. Hoy sus vecinas han querido estar con ella



Estas cosas pasan en los #BloquesEnLucha, q se crea comunidad.#PlanDeChoqueSocial pic.twitter.com/PhUM3cLtBV — Lavapies ¿dónde vas? (@lavapiesdondeva) March 16, 2020

12. Canciones para concienciar sobre el #YoMeQuedoEnCasa

Claro....... es que le tengo que cambiar la letra al zarpa, si nosotros mismos nos empeñamos en hundir el barco! Cuanto antes lo hagamos bien, TODO EL MUNDO UNIDO...antes nos iremos de vacaciones!! No os dais cuenta? #yomequedoencasa pic.twitter.com/LK9swNnEUN — Ángeles Muñoz (@WomanCamela) March 16, 2020

13. Experimento que expresa de forma gráfica la importancia de lavarnos bien las manos

The PERFECT demo for kids as to why soap is SO IMPORTANT and EFFECTIVE from an elementary school teacher, SOUND ON: (h/t u/beep_boop_doot) pic.twitter.com/12m3YWjPub — Lee Trott (@MC372) March 13, 2020

14. Derroche de creatividad durante la cuarentena: bingo y muchos más juegos

JAJAJA QUE ESTÁN JUGANDO AL BINGO EN LOS BALCONES. pic.twitter.com/PGRrCScSEQ — ????????????????????????? (@Anagnofobia) March 14, 2020

15. Crean un formulario para poder ayudar a los vecinos