Las heridas de la guerra contra el coronavirus: personal sanitario de todo el mundo muestran sus rostros

Imágenes que prueban la valentía y el duro trabajo que realizan cada día

Personal sanitario de todo el mundo muestra las heridas de guerra contra el coronavirus

Imagen: iStock

La situación actual en la que se encuentra toda la humanidad es del todo desoladora: calles vacías y hospitales abarrotados. No obstante, estas circunstancias también son un ejemplo para demostrar el esfuerzo sobrehumano que realizan varios sectores para afrontar el coronavirus. Uno de los más afectados es el sanitario, y hay imágenes que prueban la valentía y el duro trabajo que realizan cada día.

Si bien podemos encontrar por redes sociales todo tipo de vídeos y fotografías por parte del sector sanitario animando a la gente a quedarse en casa, existe también una parte que probablemente no todo el mundo ve. El riesgo que supone cuidar a personas infectadas y los efectos del material que deben utilizar por su salud, puede pasarles factura y las siguientes imágenes son solo un ejemplo de ello. Personal sanitario de todo el mundo muestra las heridas de guerra contra el coronavirus.

Los rostros del personal sanitario tras trabajar contra el coronavirus

These are the faces of some of the Italian nurses after 13 long hours of work in ICU.Much tiredness,fear & concern in addition to the brands, injuries & heat caused by protective Equipment.Stay Strong ????????#andratuttobene #PakistanStandsWithItaly @gilmour_wendy @azzurri @ItalyMFA pic.twitter.com/YMNARv5G6C — Qaiser NAWAB #StayHomeSaveLives???? (@qaisernawab098) March 22, 2020

This is what you look like after wearing an N95 mask all day. We don't have enough of anything. We need @SenSanders more than ever now. Help us help you. #SandersSisters #NursesForBernie pic.twitter.com/jfVKPct2cD — genithecrankynurse (@genithecrankyn1) March 19, 2020