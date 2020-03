El mensaje de un piloto dibujando con su avión para que te quedes en casa

Desde la primera vez que oímos hablar del coronavirus a finales del año pasado, todo lo relacionado con esta enfermedad ha cambiado enormemente. Si bien en un principio este contagioso virus solo afectaba al territorio asiático chino, en la actualidad podemos encontrar a personas de todo el mundo sufriendo las consecuencias del COVID-19.

Una de las medidas más recomendadas y a la cual ya han recurrido una gran cantidad de países, ha sido mantener a sus habitantes en cuarentena con el objetivo de controlar y frenar la propagación del virus. Y aunque hay muchas personas que cumplen correctamente con esta norma, otras han realizado todo tipo de campañas para concienciar sobre la importancia que tiene quedarse en casa.

Una de las campañas más originales para convencer a la población mundial que se quede en casa, fue la que realizó un piloto tras atravesar el cielo austriaco. Subido a una aeronave DA40 Diamond, este piloto aún sin identificar realizó un recorrido de lo más planificado para crear con él, las palabras 'Stay home".

El rastreador de vuelos, Flightradar24, fue quien publicó en sus redes sociales la noticia. El servicio que rastrea el tráfico aéreo en tiempo real de todo el mundo, descubrió el mensaje de un piloto anónimo que recorrió 113 kilómetros en aproximadamente 24 minutos.

A pilot just left this message to the world#StayHome https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/EVb8bXwpJZ