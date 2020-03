Propias de un apocalipsis: las desoladoras imágenes de las principales ciudades Europeas

Como en ya vimos en China al comienzo de la propagación del COVID-19, la medida más importante para el control y la erradicación de este virus, es la imposición de una cuarentena entre sus habitantes. Hacer que millones de personas de un país se queden encerradas en sus casas, es sin ninguna duda, una decisión de lo más complicada. Sin embargo, si no se realiza, el virus sigue transmitiéndose de una persona a otra causando problemas.

En la actualidad, los países más afectados por el COVID-19 han reaccionado con lógica y han interpuesto esta normativa temporal entre sus habitantes. Esto ha provocado que muchas de las ciudades más populares en el mundo acaben con las calles totalmente vacías y dejando unas imágenes de lo más desoladoras. Si hace solo unos meses por esas calles se encontraban cientos de trabajadores, turistas y viandantes en general, la actual panorámica no muestra la cruda y triste realidad.

La Puerta del Sol totalmente vacía. En mi vida he visto algo igual. pic.twitter.com/GO1VdkmY4W

Rome without tourists. This is surreal. pic.twitter.com/IhKODhKsGv