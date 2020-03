Consejos para cuidar a tu perro durante la cuarentena: paseos, desinfección y más recomendaciones

Las personas con perro pueden sacarlos a pasear de manera breve y segura

Hay algunos consejos para cuidar a los perros durante la cuarentena

Imagen: iStock

Una de las dudas más grandes que la sociedad tenía, momentos antes de la declaración de un estado de alarma, era de si las personas con perro podían seguir paseándolos por la calle. Como es lógico, este tipo de animales tienen que salir para poder hacer sus necesidades y esto no va a cambiar aunque los seres humanos tengamos que cumplir una cuarentena desde casa.

Ante esta especie de permiso que concede el gobierno a los dueños de perros, fueron muchos los que en sus redes sociales han bromeado sobre el tema y han deseado tener uno para poder salir a la calle en estos días de encierro. Aunque siempre es bueno sacar el lado positivo a todo este problema, esta autorización se debe al buen cuidado que los canes tienen que recibir en su día a día y que tiene que continuar aún si estamos en tiempos de confinamiento.

Los dueños de los perros tienen derecho a salir a la calle siempre que sea durante un periodo corto y no se alejen muchos de sus casas. Por lo demás tiene que convivir con sus mascotas mientras está activa la cuarentena y asegurarse que durante este tiempo en casa tienen los mejores cuidados.

Consejos para cuidar a tu perro durante la cuarentena

Paseos cortos y sin compañía: Poder salir a la calle para pasear al perro, es también exponerse a una situación de riesgo y por eso hay que tomar medidas de precaución. Los paseos con perro tienen que ser cortos, sin alejarse mucho de nuestra vivienda habitual y sin contacto directo con otras personas y/o animales.

Mantener la forma: Los perros son animales muy activos y por eso les encanta jugar. Seguramente muchas personas aprovechaban el tiempo de paseo para jugar con su mascota durante un tiempo, sin embargo esa situación no es posible durante el tiempo de cuarentena. Lo más recomendable durante estos días, es realizar en nuestra propia casa algunos juegos o ejercicios con el perro, para así conseguir que gaste esa energía acumulada y que se mantenga en forma.

Desinfectar sus patas al volver del paseo: El COVID-19 es un virus muy resistente y que puede permanecer activo hasta 24 horas. Si salimos a la calle, tenemos la posibilidad de entrar en contacto con él, aún sin llegar a estar infectados y por eso se recomienda lavarse las manos justo después de llegar a casa. Si bien estas recomendaciones se centran más en las personas, los perros también deberían realizarla. Después del paseo, los dueños deben lavar las patas de sus perros para eliminar cualquier posible resto del virus.

Entrenamiento diario: Son muchas las personas que han publicado en sus redes sociales lo aburridos que están desde que se activó el confinamiento en casa. Hay que tener en cuenta, que los humanos no son los únicos que se aburren y que esa sensación también la sufren los perros, por lo que aprovechar para hacer algo juntos es una muy buena opción. Reforzar los conocimientos de nuestro perro, además de mejorar sus habilidades físicas, será también un momento de entretenimiento y diversión para dueño y mascota.

Dieta equilibrada: Ahora que estamos confinados en nuestros hogares y que el perro no puede realizar tanta actividad física, es posible que tengamos que hacer cambios en su alimentación. No consumir tantas calorías provoca el no tener que ingerir tantos alimentos lo que supone a lo mejor tener que reajustar las raciones diarias de comida.