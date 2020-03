Coronavirus: los mensajes de apoyo más espectaculares para concienciar a la población

El COVID-19 ya ha infectado a más de medio millón de personas en el mundo

Las imágenes de apoyo mundial, son un ejemplo de solidaridad y unión

Imagen: iStock

Actualmente, todo el mundo está en estado de alerta debido a la pandemia mundial generada por el COVID-19. Si en un primer momento había alguna esperanza de poder controlarlo y de que no se extendiera más allá del continente asiático, a día de hoy, son más de medio millón de personas de todo el mundo que padecen las consecuencias de este virus.

Con el fin de acabar con esta angustiosa situación, en gran parte del mundo se ha comenzado una cuarentena de la cual no tenemos segura una fecha límite, pero que es básica para poder terminar con la propagación del virus. Si ya una pandemia mundial nos hace sentir angustiados y con miedo, el hecho de estar encerrados en casa y lejos de nuestro seres queridos puede empeorarlo.

Si algo está destacando durante esta situación, es la unión y la solidaridad que ha demostrado toda la humanidad apoyándose y ayudándose unos a otros. Donaciones a hospitales y a personas de menos recursos, aplausos de agradecimiento, servicios gratuitos para pasar una mejor cuarentena o mensajes de apoyo en general, esta situación de crisis sanitaria ha hecho que podamos disfrutar de imágenes que son todo un ejemplo de fraternidad y unidad.

Imágenes de apoyo para luchar contra el COVID-19

El edificio más alto del mundo, @BurjKhalifa de Dubái, rinde homenaje a los profesionales sanitarios españoles en estos momentos difíciles. Gracias #Dubai #EmiratosÁrabesUnidos

????????? pic.twitter.com/YhwDZ6dQH1 — EmbajadaEspañaEAU (@EmbEspEAU) March 19, 2020

Hoy iluminamos la vela por todos los profesionales sanitarios ??????

Este aplauso va por vosotros

? https://t.co/f9y6NynZ4s pic.twitter.com/VHbhoAZ83t — BBVA Open Innovation (@BBVAInnovation) March 24, 2020

O Cristo Solidário na pandemia do novo coronavírus



O Cristo Redentor, situado no alto do morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é um dos principais símbolos do Brasil.(1/3) #CristoRedentor #Solidarity #CristoSolidário #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Cw0pPdw3b0 — Embaixada do Brasil em Bruxelas (@BrazilBrussels) March 30, 2020

El gesto de agradecimiento del crucero AidaNova con la isla de #Tenerife anoche. "Gracias Tenerife" escrito con las luces de los camarotes. #coronavirus #COVID2019 #Canarias #GranCanaria pic.twitter.com/m1cCVMzQCy — Victor Hugo Perez (@victorhugopi) March 27, 2020