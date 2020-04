El lenguaje de los hombres y las mujeres con el que podrás detectar si hay feeling

Generalmente, hay algunos aspectos que la gente nota cuando se siente atraída por otra persona. Uno mismo puede sentir vergüenza al hablar con la persona que le gusta o esa característica sensación de tener mariposas en el estómago. Sin embargo, no son las únicos indicios en este tipo de situaciones. Si bien los sentimientos de una persona son propios y no se pueden saber a menos que los confiese, existen algunos rasgos en la manera de hablar o actuar que delatan si nos sentimos atraídos o no por otra persona.

Un grupo de expertos de la Universidad de Northwestern, junto a otros investigadores de la Universidad de Stanford, llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo principal era el conocer qué aspectos comunes determinan si dos personas heterosexuales se atraen o no.

El estudio realizado, el cual fue publicado en el periódico American Journal of Sociology, se elaboró en dos partes para poder tener resultados concluyentes. La primera parte, se basó en realizar un gran número de preguntas tanto a hombres como a mujeres en relación a sus aficiones y los aspectos físicos que les gustaba del sexo opuesto. Mientras que la segunda se basó en grabar el audio de las citas que tuvieron lugar. Aunque en primera instancia los investigadores se basaron en los resultados obtenidos tras la ronda de preguntas, luego se dieron cuenta de que no coincidía del todo con la realidad.

Cuál es el lenguaje de cada uno de los géneros

Para poder llegar a una conclusión concisa, los expertos analizaron todos los aspectos que pudieron encontrarse en las conversaciones grabadas durante las citas que tuvieron lugar. Se tuvo en cuenta el tono de voz empleado, las palabras usadas, la participación de cada uno de los miembros de la pareja e incluso los momentos de risa. Una vez terminado el estudio, los investigadores dedujeron la serie de pautas que se llevan a cabo cuando las parejas sienten atracción por una persona del sexo opuesto.

Por un lado, cuando las mujeres sienten atracción, bajan el volumen y el tono de la voz, además de que hablan durante periodos de tiempo más cortos. También analizaron que una mujer se siente más cómoda si habla de sí misma al buscar con ello algún tipo de complicidad con la otra persona, y sienten más atracción si el hombre habla del tema que ella ha propuesto. Por otro lado, el aspecto que más llama la atención a un hombre en la primera cita, es el físico de la mujer. Si se siente atraído, marca más su tono de voz y se ríe frecuentemente de los chistes de la mujer.