¿Para qué sirve realmente el agujero que hay en el mango de las sartenes?

El agujero de las sartenes puede ser de gran ayuda al cocinar

Este pequeño truco nos ayuda a ensuciar menos en la cocina

Imagen: iStock

Una de las peores cosas que tiene la cocina es tener la pila de platos y recipientes sucios que se acumulan al hacerlo. La alegría que supone terminar con éxito una exquisita receta, se muerma instantes después al darnos cuenta de toda la vajilla sucia que hemos acumulado y que tendremos que limpiar en algún momento u otro.

Aunque algunos hablan de ir lavando los recipientes a medida que se vaya cocinando, este truco no se puede aplicar en todas las recetas ni evita tener que limpiar una gran cantidad de platos igualmente. Si bien ponerlo en práctica puede ayudarnos a que no se acumulen tantos platos a la vez, hay otros métodos que sí que nos puede ayudar a reducir la cantidad de platos sucios.

Estamos acostumbrados a utilizar muchos utensilios de cocina de una manera específica y sin darnos cuenta de que pueden tener otras funcionalidades. Obviamente, no se puede sacar mucha más utilidad de una cuchara o de un vaso, sin embargo, otros utensilios como las sartenes, ocultan algunas funciones que nos pueden ayudar en la cocina.

¿Qué función tiene el agujero del mango de las sartenes?

Si alguien nos pidiera que pensáramos en una sartén, se nos vendría a la mente un recipiente circular con un mango para agarrarla, pasando seguramente un detalle por alto: el pequeño agujero que casi todas tienen en su extremo. Aunque de primeras no nos acordemos de él, el agujero de las sartenes seguramente nos sirva para colgarlas y tenerlas ordenadas. Si bien esta utilidad es del todo práctica y recomendable, la funcionalidad del agujero es otra pero casi nadie la conoce.

Un gran problema a la hora de cocinar es saber dónde podemos poner la cuchara que estamos usando para que no se nos pegue la comida. Colocar un plato donde apoyarla es la solución más popular en estos casos, pero no la más eficiente. Si estamos usando una sartén, la mejor opción es colocar la cuchara dentro del agujero que hay en su mango y así no manchar recipientes de más.

Aunque este pequeño truco se puede poner en práctica las veces que veamos convenientes, existen unos pequeños consejos que deberíamos tener en cuenta al usarlo. Por un lado, es recomendable quitar el exceso de comida o salsa que haya en la cuchara para evitar manchar el mango de la sartén. Además, hay que tener cuidado al utilizar utensilios que no sean resistentes al calor para evitar posibles daños. Por eso los de madera son los más recomendables para cocinar.