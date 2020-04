¿Qué razas de perro son más fáciles de adiestrar? ¿Y las que menos?

Algunas razas de perro son más fáciles de adiestrar que otras

El entrenamiento constante es la base para aprender órdenes básicas

Imagen: iStock

Aunque no todos los dueños de perros quieren tener mascotas disciplinadas, sí que buscan que sean respetuosos por lo que es recomendable que aprendan unas órdenes básicas. Que hagan caso cuando digamos su nombre, que no se vayan a determinados sitios o que no se se alteren cuando llega visita a casa, son algunas acciones que facilitarán la convivencia e incluso supondrán, en algunos casos, una mayor seguridad para nuestra mascota.

Adiestrar a un perro no es tarea fácil. La constancia y el entrenamiento diario son la base para poder conseguirlo, pero no son los únicos factores que se deben tener en cuenta. Si bien sabemos que el adiestramiento supone un duro trabajo, según la edad del perro, su personalidad e incluso su raza, el tiempo necesario para conseguirlo puede ser mayor. Esto no quiere decir que algunos perros sean más inteligentes que otros, sino que según el carácter de una raza, un perro puede destacar más o menos en diferentes ámbitos.

Las razas de perros más fáciles de adiestrar

Border Collie: Enérgicos por naturaleza, este tipo de perros se utilizaban en Escocia para cuidar a los rebaños. Son ágiles, rápidos y muy inteligentes, pudiendo seguir órdenes simplemente con señales o incluso silbidos.

Pastor alemán: Una de las razas más queridas y más fáciles de entrenar. Se adaptan fácil tanto a la vida familiar como a una rutina de entrenamiento. Al ser tan fácil de entrenar, ya son habituales entre los cuerpos de policía.

Papillón: La forma de mariposas que simula sus orejas, fue la razón por la que se le pusieran el nombre de 'papillon' mariposa en francés. Aunque por su pequeño tamaño pueden parecer más frágiles que otras razas, los papillones son muy juguetones, enérgicos y les encanta hacer ejercicio, por lo que son muy receptivos durante los entrenamientos.

Labrador Retriever: Además de amigables y muy sociables, los labradores son una de las razas de perro más populares en todo el mundo. Aunque de pequeños son más juguetones y cometen alguna travesura, también son fáciles de entrenar y les gusta complacer a sus dueños.

Golden Retriever: Desde que son cachorros, los Golden Retriever demuestran ser enérgicos y grandes atletas. Su personalidad suele ser amable, cariñosa y juguetona. Originariamente fueron criados para buscar las aves que caían al agua tras ser abatidas por los cazadores por lo que no es raro que en la actualidad también sean fáciles de entrenar.

Border Terrier: De manera general, los Border Terrier son cariñosos y amistosos, por lo que como consecuencia, son fáciles de entrenar. En muchas demostraciones, esta raza de perro ha destacado por sus habilidades al seguir un olor o entrar en localizar objetos en zonas oscuras, como túneles o madrigueras.

Las razas más difíciles de adiestrar

Lebrel afgano: El lebrel afgano es una raza muy popular en los certámenes de belleza canina. Son muy inteligentes, sensibles y cariñosos. Su gran instinto cazador y su creatividad, hacen que los dueños tengan que utilizar otro tipo de técnicas a la hora de entrenarlos.

Chihuahuas: Aunque sea una raza pequeña, los chihuahuas tienen mucho carácter. Son muy juguetones, atrevidos y seguros de sí mismos. Su gran personalidad puede ser un problema a la hora de entrenar, pero nada que no se pueda afrontar con un entrenamiento constante.

Borzoi: Originarios de Rusia, cuentan con un aspecto elegante y atractivo, por lo que son relacionados en muchas ocasiones con la aristocracia. Son muy tranquilos y agradables pero también tercos e independientes, por lo que su entrenamiento se tiene que basar en la constancia y el uso de técnicas llamativas.

Basset hound: Esta raza de perro es muy conocido por su gran habilidad a la hora de seguir olores. Ya desde pequeños son sensibles, juguetones y amigables, sin embargo también independientes. Este rasgo de su personalidad puede hacer que los dueños tengan que poner mayor insistencia durante el entrenamiento.

Perro de San Huberto o Bloodhound: Aunque este tipo de perros son muy utilizados para búsquedas incluso de personas desaparecidas, de manera general son tercos lo que puede suponer un problema a la hora de entrenarlos. Son cariñosos, inteligentes y de gran belleza.

Basenji: Originario del este de África, esta raza de perro es experta en la caza ya sea por vista o por olfato. Aunque son muy inteligentes, cuando son pequeños es difícil llamar su atención por lo que para entrenarlos se deben utilizan técnicas más llamativas.