Este maquiavélico vídeo genera rostros aleatorios que no te dejarán dormir por la noche

La inteligencia artificial es uno de los aspectos más desarrollados dentro del sector tecnológico. Cada vez son más las máquinas capaces de tomar decisiones por ellas mismas, logrando con ello hacernos la vida más fácil y evitando tener que realizar muchas tareas que haríamos en el pasado.

Uno de las capacidades en las que más ha mejorado la inteligencia artificial, es en la generación automática de imágenes. El gran número de fotografías con diferentes rostros que hay actualmente en internet ha sido de gran ayuda para mejorar y entrenar este aspecto de la IA. Actualmente, estas máquinas son capaces de realizar un análisis detallado de los rasgos faciales de una persona e incluso crear en segundos rostros de personas que en realidad no existen.

En relación a esta capacidad de las IA se han realizado diferentes pruebas y experimentos. Si bien la mayoría de estos exámenes eran simplemente para observar la capacidad de este tipo de máquinas, otros como el de Mario Kligemann, han generado bastante expectación.

Youtube Video

Mario Kligemann, un profesional de la fotografía, fusionó la capacidad que tienen las inteligencias artificiales para generar automáticamente rostros aleatorios y su sincronización a la hora de seguir el ritmo de la música. Para lograrlo utilizó StyleGAN2, una red creada por Nvida, y modificó la GAN para que los rostros salieran en escena al son de la canción Triggernometry de Kraftamt.

Aunque este experimento es de lo más sorprendente, muchos lo han definido como un poco tétrico y perturbador ya que si se analiza el vídeo cuidadosamente podemos observar rostros de lo más aterradores. Si bien estos rostros no aparecen a simple vista, algunos usuarios les han realizado capturas y subido a sus redes sociales.

Indeed. I do not recommend pausing this. Some of my favourites pic.twitter.com/O77rnS8WkG