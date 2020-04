¿Cómo empezarías un libro sobre el coronavirus? Miles de usuarios escriben la primera frase

Actualmente, la humanidad se encuentra en una situación de emergencia mundial que nos tiene confinados en nuestras casas. Aunque esta situación es más propia de una película que de la vida real, personas de todo el mundo están atentas ante la propagación de la pandemia del COVID-19, mientras otras buscan la manera de poder hacerle frente para acabar con ella de una vez por todas.

De la misma manera que pasó con la gripe española, la pandemia del coronavirus quedará marcada en la historia de la humanidad. La crisis sanitaria que golpea en la actualidad a países de todo el mundo será posiblemente estudiada por futuras generaciones y servirá como ejemplo para situaciones similares que puedan ocurrir en el futuro. Los datos registrados y todas las consecuencias que está teniendo esta situación no se pueden olvidar fácilmente y, seguramente, serán muchos los escritores que hablen sobre ella.

Ante la posibilidad de que exista en un futuro libros sobre el COVID-19, a Santiago Llanch se le ocurrió una idea increíble. A través de su cuenta de Twitter, este popular escritor argentino preguntó al resto de usuarios cuál sería la frase con la que empezarían una novela sobre el coronavirus. Si bien el reto era bastante sencillo, el resultado que obtuvo fue de lo más sorprendente.

Aunque el objetivo principal de Llach era la participación del público, nunca se pensó que la respuesta por parte de los usuarios fuera a ser masiva. Miles de personas sacaron su lado más creativo y comentaron la frase con la que comenzarán a contar la historia del coronavirus. Mientras unos comenzaban con frases conmovedoras relacionadas con la libertad o cómo no se le dió la importancia a la situación, otros aprovecharon el momento para realizar algún comentario gracioso y sacar alguna sonrisa a la gente durante estos días de cuarentena.

La mañana era tensa, fría, y tan extraña que no quería pararme de la silla. Pedí otro café, algo me decía que no iba a volver a la mesa número cinco.