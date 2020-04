¿Juegas a videojuegos? Este sería tu aspecto dentro de 20 años, según un estudio

La actual cuarentena en la que nos encontramos, limita en gran medida el número de actividades que podemos llevar a cabo. Mientras que algunos siguen practicando deporte en casa, otros realizan hábitos más sedentarios como interactuar por redes sociales o jugar a cualquier tipo de videojuego.

Si antes de que comenzara el confinamiento en casa, ya existían muchas personas que pasaban gran parte de su tiempo jugando a videojuegos, en la actualidad el número de jugadores se ha incrementado enormemente. La gran variedad de juegos y la posibilidad de conectarse con otras personas, hacen que este hobby se haya convertido en una de las maneras más populares para pasar la cuarentena. Si bien jugar es un pasatiempo de lo más entretenido, jugar en exceso puede ser perjudicial para la salud.

Un reciente estudio ha elaborado un informe sobre los posibles efectos que una persona podría padecer tras haber pasado 20 años jugando a videojuegos sin hacer ningún tipo de actividad física. Para que las personas fueran más conscientes y que sus conclusiones más visibles, crearon un modelo llamado Michael que muestra todos los problemas físicos que provoca estar en casa sentado en una silla y mirando durante horas una la pantalla a lo largo de los años.

Terrifying model shows what avid gamers could look like in just 20 years. What do y'all think? ???? pic.twitter.com/G1zfVZFlWU