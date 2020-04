Esta peculiar mascarilla te dice si estás manteniendo la distancia social recomendada

Con el objetivo de controlar el COVID-19 y evitar la propagación del mismo, muchos gobiernos han decretado una serie de medidas entre las que destacan el confinamiento en casa y el uso de las mascarillas. A pesar de que las mascarillas son efectivas principalmente para evitar que una persona enferma no transmita el virus, el gran número de asintomáticos hace que sea una medida de protección que debe usar toda la sociedad.

Debido a la falta de mascarillas en todo el mundo, muchas personas y asociaciones han comenzado a producirlas en sus propias casas. Mientras que algunos las donan directamente, otros las venden para conseguir dinero para otras causas benéficas durante estos tiempo de crisis. Un ejemplo de ello son las producidas por Utah Harm Reduction Coalition (UHRC), una organización que realiza trabajos sociales en el estado de Utah, Estados Unidos.

Las mascarillas de UHRC se han convertido en todo un éxito en internet gracias a su fundadora Mindy Vincent. Esta trabajadora social subió en su cuenta de Twitter, una imagen de ella misma llevando una de las mascarillas de la asociación. Si bien la mascarilla en sí no tiene nada de especial, su estampado la convierte en la mascarilla más original que hemos visto hasta el día de hoy.

Behold! My masks have arrived! I wore this to Walmart and petco today. When someone tells me my mask has penises on it, I will kindly let them know this is how I determine they are too close, kindly back the fuck up. ???? @mikehairup @EstesStacy @stantheman1983 pic.twitter.com/60OPbJE7pE