Crean una tienda en casa para que su abuela con alzheimer pueda comprar durante la cuarentena

Los niños y algunas personas mayores no son capaces de comprender el confinamiento

Cumplió el deseo de su madre montando un supermercado en casa

Imagen: iStock

Una de las medidas más significativas ante la pandemia mundial de COVID-19, ha sido el confinamiento en casa, que a día de hoy sigue todavía vigente. Aunque este encierro puede ser aburrido y molesto, esta medida es básica para que se pueda controlar el virus y evitar su propagación. Si bien muchos somos conscientes de la peligrosa situación que estamos viviendo, los niños y algunas personas mayores no son capaces de comprender los motivos de esta cuarentena.

Conseguir que los más peques de la casa comprendan las razones por las que se deben quedar en casa puede ser difícil pero no imposible, sin embargo esta tarea es mucho más complicada cuando hablamos de personas mayores con enfermedades mentales. Actualmente existen miles de personas que padecen Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa de este estilo, por lo que su memoria ya no les permite retener la información de la misma manera. Las personas con estas enfermedades, siguen una rutina diaria concreta y por eso no es fácil para ellos comprender por qué tienen que quedarse en casa y no cumplir con las acciones que normalmente harían en su día a día.

Esta misma situación es la que está viviendo Jason van Genderen con su madre de 87 años que padece de Alzheimer. Aunque actualmente esta mujer se encuentra pasándolo en grande con su hijo y sus nietos, no es capaz de comprender por qué no puede cumplir con sus labores diarias. Si bien la situación actual sigue sin permitirle salir a la calle, su hijo consiguió que cumpliera una de sus principales peticiones: ir a comprar al supermercado.

</p>

<p>Como se aprecia en el vídeo que Jason sube en su cuenta de Facebook, convirtió el salón de su casa en una tienda Coles, una cadena de supermercados conocida en Australia. Mientras que la mujer y los hijos de Jason hacían de dependientes, este acompañaba a su madre mientras hacía la compra.</p>

<p>La idea tan original que puso en práctica este australiano para contentar a su madre, ha sido aplaudida por usuarios de todo el mundo. Su vídeo que ya tiene más de un millón de reproducciones, es una de las muestras de cariño más bonitas que hemos podido ver desde el comienzo de la cuarentena.</p>

Como se aprecia en el vídeo que Jason sube en su cuenta de Facebook, convirtió el salón de su casa en una tienda Coles, una cadena de supermercados conocida en Australia. Mientras que la mujer y los hijos de Jason hacían de dependientes, este acompañaba a su madre mientras hacía la compra.

La idea tan original que puso en práctica este australiano para contentar a su madre, ha sido aplaudida por usuarios de todo el mundo. Su vídeo que ya tiene más de un millón de reproducciones, es una de las muestras de cariño más bonitas que hemos podido ver desde el comienzo de la cuarentena.