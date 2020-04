Caducidad de la levadura: cómo saber que todavía es útil para hornear

La levadura es uno de los ingredientes básicos de la panadería

Para saber si la levadura todavía es útil solo necesitamos agua tibia y un edulcorante

Imagen: iStock

La levadura es uno de los ingredientes más importantes dentro del mundo de la repostería. Ya en el Antiguo Egipto se utilizaba para el proceso de fermentación de diferentes recetas. Si bien casi siempre la relacionamos con la elaboración del pan, existen otros productos que también cuentan con levadura como por ejemplo la cerveza, el vino o la salsa de soja.

Aunque por lo general las recetas que hacemos en nuestro día a día no requieren levadura, no es extraño encontrarnos con este ingrediente en casa. Puede ser que en algún momento la hubiéramos necesitado para elaborar algún tipo de postre y que ahora siga en nuestra despensa a la espera de volver a ser utilizada. Aunque esto es algo bastante lógico, también puede suponer un problema, ya que al ser un ingrediente que usamos tan pocas veces, puede pasar que no recordemos cuánto hace de que la compramos y si todavía es útil para cocinar.

Cómo saber si la levadura todavía sirve

Lo primero que debemos hacer para comprobar la efectividad de la levadura es mirar su fecha de caducidad. En la mayoría de los casos, cuando todavía no se ha llegado a su fecha límite, la levadura puede utilizarse de manera normal. De igual forma, tenemos que ser conscientes de que existen factores como la humedad o el lugar en donde la almacenemos, que pueden afectar la fecha indicada.

En el caso de que tengas levadura guardada en tu casa pero no conozcas su fecha de vencimiento, existe una prueba que te indica si sigue siendo útil o no para elaborar tus recetas. La prueba en sí es muy sencilla, ya que solamente se necesita la propia levadura, agua tibia y algún tipo de edulcorante para ponerla en práctica.

En media taza de agua tibia debemos mezclar un sobre entero de levadura con una cucharadita de edulcorante, como puede ser miel o azúcar. Una vez que hayamos agregado estos ingredientes al agua, simplemente deberemos esperar entre 5 y 10 minutos. Pasado este tiempo, solo nos queda comprobar el estado de la mezcla, ya que si en ella observamos espuma y burbujas, confirmaremos que la levadura todavía sirve para cocinar.