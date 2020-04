¿Qué causa realmente el insomnio?

El insomnio es un trastorno del sueño bastante común

Nuestra rutina diaria, problemas personales y salud, influyen en este trastorno del sueño

Imagen: iStock

En insomnio es un trastorno del sueño que muchas personas sufren a diario. Aunque es un problema bastante común, esta alteración en el descanso afecta al bienestar de una persona y, por tanto, a cómo afronta su vida diaria. Si el insomnio no permite que una persona duerma el tiempo necesario para recobrar la energía, por la mañana se sentirá muy cansada como para poder realizar otras actividades.

Las señales que indican si una persona padece insomnio o no son bastante fáciles de reconocer. Tener problemas para conciliar el sueño, despertarse varias veces por la noche o no parar de moverse para encontrar la postura ideal que nos permita descansar, son algunos de los aspectos que nos indican que una persona sufre este trastorno del sueño. Si bien queremos acabar con este problema de una vez por todas, primero tenemos que conocer las causas de nuestro insomnio.

Principales causas del insomnio

Según HelpGuide, las principales causas del insomnio están relacionadas con nuestra rutina diaria y nuestros problemas personales. Mientras que algunos padecen este trastorno porque sienten ansiedad, están preocupados por algo, o tienen un trauma personal, otros no pueden descansar correctamente por tomar mucho café, no hacer el deporte suficiente o comer mucho. Sin embargo estos no son los únicos motivos.

A pesar de que el insomnio es generado principalmente por nuestro estilo de vida, nuestra salud también puede agravar la situación. Cuando una persona padece alguna enfermedad como asma, Parkinson o cualquier tipo de alergia, tiene muchas más posibilidades de padecer insomnio, como también ocurre con las personas que toman algunos medicamentos específicos.

De igual forma, el primer paso para combatir el insomnio es conocer primero las posibles causas que nos lo provocan para así evitarlas. Realizar cambios en nuestra rutina diaria nos ayudará a conciliar mejor el sueño. Si aún así no podemos descansar correctamente, podemos seguir los consejos de los expertos, como mantener un horario fijo de descanso, no mirar ningún tipo de pantalla cuando estamos en cama o poner en práctica técnicas de relajación.