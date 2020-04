¿Has pensado en crear tu propio desinfectante? Esto es lo que debes saber antes de hacerlo

La desinfección es importante para eliminar posibles gérmenes de una superficie

Los componentes de nuestro desinfectante influyen en su modo de aplicación

Imagen: iStock

Uno de los productos más destacados de esta pandemia es el desinfectante. Un buen desinfectante es imprescindible para eliminar los posibles gérmenes que haya sobre una superficie y, con ello, evitar que otra persona pueda entrar en contacto con ellos, teniendo así más posibilidades de acabar contagiado. Obviamente, si no hemos estado en contacto con personas de riesgo, no es necesaria una desinfección como la de los hospitales, sin embargo muchas personas optaron por hacerla en sus hogares para estar más tranquilos.

A día de hoy es casi imposible encontrarnos con algún desinfectante en el mercado, por lo que muchos han optado por crear el suyo propio. Aunque no sean tan efectivos como los desinfectantes profesionales, estos pueden ayudar a eliminar gran parte de los gérmenes que tenemos en casa. Si bien se supone que esta combinación casera es esencial para realizar una limpieza profunda, si no la utilizamos correctamente no obtendremos de ella el resultado deseado.

Cosas que debes saber antes de utilizar tu propio desinfectante

Antes de ponernos a desinfectar toda nuestra casa, debemos tener en cuenta algunos aspectos básicos de higiene. En una entrevista a expertos en el ámbito de la limpieza, se habló de los pasos que una persona debe seguir para esterilizar correctamente un espacio específico. Si no limpiamos guiándonos por estas pautas estaríamos perdiendo el tiempo y nuestra casa no estaría bien desinfectada.

Primero hay que realizar una limpieza previa que pueda eliminar los gérmenes de la superficie, para luego aplicar el desinfectante y dejarlo actuando durante el tiempo necesario. Tras haber hecho esto se debe limpiar la zona que hemos desinfectado previamente y terminar con un enjuague con agua.

Basándonos en estos puntos, nos damos cuenta de que el tiempo que debemos mantener el desinfectante depende de sus componentes. Si nuestra combinación lleva algún tipo de blanqueador debemos dejarlo aplicado durante 10 minutos y luego limpiarlo, ya que es muy corrosivo. Por otro lado, si usamos alcohol como desinfectante, los pasos generales varían un poco ya que debemos limpiar primero con agua y jabón, para luego dejar el alcohol 30 segundos para desinfectar la superficie.