¿Cuál fue la primera bicicleta de la historia? ¿En qué año se inventó?

La bicicleta es uno de los medios de transporte más sanos y económicos

Personas de todo el mundo la utilizan desde su año de creación

Imagen: iStock

Uno de los medios de transporte más sanos es la bicicleta. La bicicleta es un vehículo, generalmente de dos ruedas, que nos permite movernos de manera eficiente utilizando solamente la fuerza de nuestras piernas. Aunque su uso es muy popular en la actualidad, se lleva utilizando desde hace cientos de años en todas las partes del mundo.

Además de ser un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente, la bicicleta también sirve para estimular los músculos del cuerpo. Andar en bicicleta de forma habitual es una práctica saludable y que genera beneficios en nuestra salud, además de ser un gran método de entretenimiento. Si bien cada vez sus estructuras son más ligeras y resistentes, los primeros modelos no tenían tantas garantías.

Origen de la bicicleta

El mérito de haber creado la primera bicicleta lo tiene Karl Drais. En 1817, este barón alemán creó la conocida máquina andante, un vehículo con dos ruedas y un manillar. Aunque esta máquina se conocía como draisiana en honor a su inventor, luego pasó a llamarse velocípedo, el que fue el precursor de la bicicleta que todos conocemos ahora.

Draisiana - Wikipedia

Aunque la máquina que inventó Karl Drais supuso el primer boceto de la bicicleta actual, este modelo no se parecía tanto al actual, ya que se movía gracias al impulso ejercido por las piernas. No fue hasta 1839 que el escocés Kirkpatrick Macmillan creó la primera bicicleta con pedales del mundo. Si bien este no patentó este invento, diferentes datos históricos hablan de él y de su ingeniosa incorporación de los pedales a la bicicleta.

A partir de ese momento comenzaron a salir nuevos diseños de bicicletas, pero siempre basándose en el diseño creado por Karl Drais y con los pedales que posteriormente introdujo Kirkpatrick Macmillan. En la actualidad, además de los modelos similares a la bicicleta clásica, nos encontramos con otros más inusuales como el tándem o la bicicleta reclinada.