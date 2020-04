¿Para qué sirve el agujero de las tablas de cortar? No es para cogerlas

La tabla de cortar es un utensilio básico de cocina

El agujero de la tabla puede ayudarnos a no desaprovechar ningún trozo de comida

Imagen: iStock

En nuestra cocina, disponemos de una gran cantidad de utensilios que usamos diariamente para elaborar nuestras recetas y disfrutar posteriormente de ellas. Aunque no en todos los hogares nos encontremos con un centrifugador de lechuga o un cortador de piñas, sí que encontramos otros instrumentos básicos que nos sirven para cocinar. Dentro de estos elementos básicos nos encontramos con sartenes, ollas, cuchillos o tablas de cortar.

La tabla de cortar es uno de los objetos principales de las cocinas de todo el mundo. A pesar de que no la tenemos tan en cuenta como a otros utensilios, si nos paramos a pensar las tablas de cortar son un objeto de uso prácticamente diario. Generalmente, las utilizamos para picar, trocear, rebanar y cortar todo tipo de alimentos. Sin embargo, no fue hasta ahora que descubrimos una de sus otras muchas funciones.

Recientemente hemos podido descubrir un nuevo uso para el agujero de las tablas de cortar y es de lo más sorprendente. Aunque muchos solo usaban ese agujero para agarrar correctamente la tabla, también puede ser muy útil para no desperdiciar la comida cada vez que troceamos alguna verdura o fruta.

Cuando ya hemos picado un alimento y lo queremos echar a un recipiente, siempre se nos caen algunos trozos al suelo, lo que provoca que tengamos que tirarlos directamente a la basura. Si en vez de hacer esto, echamos estos trozos por el agujero de la tabla, caerán directamente al cuenco y así no desaprovecharemos ningún pedazo.

You're using a cutting board incorrectly. Reader, the hole has a purpose. https://t.co/koa4hliP7J pic.twitter.com/oJoTBxjR2u — Edmonton Journal (@edmontonjournal) March 26, 2019

Aunque esta función del agujero de las tablas de cortar es totalmente innovadora, no ha convencido a todo el mundo. Si bien esta nueva utilidad puede ayudar a algunas personas, no todas cuentan con una tabla que les permita ponerla en práctica. El agujero de estos utensilios no es algo necesario para su función principal, simplemente algunos fabricantes lo ponen para mayor comodidad. De esta manera, podemos encontrar diseños que sí tengan un agujero, ya sea en un lateral o en una esquina, y tablas sin agujero alguno, lo que hace imposible poner en práctica este nuevo truco.