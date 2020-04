Casas para gatos y otras cosas que se pueden hacer con la caja de una televisión Samsung

Actualmente la sociedad es más consciente de lo importante que es reciclar y reutilizar. La gran cantidad de residuos que generamos diariamente y que perjudican al medio ambiente, hacen que intentemos volver a dar vida al mayor número de residuos posible y que controlemos el consumo de aquellos que no pueden reciclar. Aunque a día de hoy es más fácil poner estos términos en práctica, todavía son importantes los cambios en la cadena de producción de grandes marcas ya que suponen un gran paso para reducir la contaminación.

Samsung, una de las empresas de electrónica más conocidas en todo el mundo, ha querido introducirse en el tema del reciclaje de cabeza y ha empezado por la producción de las cajas de sus televisores. Como estos aparatos electrónicos son cada vez más grandes y como consecuencia también sus cajas, esta importante empresa decidió elaborar las cajas de sus modelos de alta gama, con un cartón corrugado y resistente pero mucho más ecológico que el que llevaba utilizando años atrás. Si bien esta medida es todo un acierto por parte de Samsung no es la más sorprendente de todas.

Además de utilizar un cartón más respetuoso con el medio ambiente, las cajas los televisores The Frame, The Sero y The Serif de Samsung estarán diseñadas para que sus clientes puedan convertirlas en otro mueble de la casa. Aunque la caja inicialmente sirva para proteger el televisor y transportarlo de un lugar a otro de manera segura, gracias al patrón que tiene grabado, se puede convertir en una estantería, una mesa auxiliar, un revistero o incluso en una casa para gatos.

GOOD NEWS ALERT:



In order to reduce its carbon footprint, Samsung has redesigned its television boxes.



They can now be converted into household items, like cat houses.



???? ???? pic.twitter.com/uBqhs133aT