En las teclas F y J hay un pequeño relieve, ¿para qué sirve realmente?

Las teclas F y J tienen una pequeña protuberancia en todos los teclados del mercado

Esta característica común de los teclados, está relacionada con la mecanografía

Imagen: iStock

Las asignaturas y los temas que antiguamente se estudiaban en el colegio son muy diferentes a las que se enseñan en las escuelas actuales. Los avances tecnológicos y los diferentes hechos históricos que han tenido lugar provocan que el sistema educativo cambie constantemente. Por ejemplo, si antes los niños pequeños tenían que esforzarse para aprender a leer y a escribir correctamente, a día de hoy, otro punto importante es la mecanografía.

La mecanografía es la técnica que nos permite escribir correctamente con una máquina. Antiguamente era necesaria solamente para las personas que utilizaban las máquinas de escribir y, sin embargo, todo cambió con la llegada de los ordenadores. El uso cada vez más frecuente de estos aparatos y su constante aplicación en la vida diaria, ha provocado que todos necesitemos nociones básicas de mecanografía.

El primer paso para empezar en el estudio de la mecanografía es conocer la fila de inicio. Esta fila es la que se encuentra en medio de nuestro teclado, que alberga las letras de la A hasta la Ñ, y será nuestro punto de partida para comenzar a escribir. Una vez controlemos esta fila, podremos pasar al resto de teclas para ir ganando cada vez más soltura y así escribir de manera eficiente.

El motivo por el cual las teclas F y J tienen un relieve

Aunque con la práctica constante seremos cada vez mejores con la mecanografía, cuando separamos totalmente las manos del teclado no podemos encontrar con un problema. Para comenzar a escribir en una máquina nos guiamos por la fila de inicio, pero es difícil encontrar esta fila cuando nos separamos del teclado. La única manera de conseguirlo es mirando para abajo. No obstante, en la correcta mecanografía esto no se debe hacer porque nos hace perder tiempo.

Para evitar este problema, los fabricantes de teclados comenzaron a diseñar sus productos agregando un pequeño relieve a dos de las teclas que encontramos en la fila inicial. La tecla F y la tecla J contienen esas pequeñas protuberancias para que las personas podamos guiarnos fácilmente por el teclado y que podamos seguir escribiendo sin tener que perder tiempo mirando el teclado.