Así es el sencillo truco para evitar que se te empañen las gafas cuando te pones mascarilla

La mascarilla hace que parte del aire expulsado se filtre por la parte superior

El aire se condensa y empaña los cristales de las gafas

Imagen: iStock

Aunque ya de por sí el uso de mascarillas es algo incómodo cuando la llevamos durante horas , la molestia aumenta cuando la persona que la lleva tiene gafas. Al igual que pasa en otras ocasiones, como en días lluviosos o al hacer deporte, las gafas se empañan y se convierte en un estorbo más que en una ayuda para las personas con problemas de visión.

Al usar las mascarillas, el aire que expiramos por la boca no se filtra por culpa del tejido de esta protección, por lo que parte de él se va por los laterales y la parte superior. El aire al estar caliente se condensa al entrar en contacto con temperaturas más frías y de ahí que se empañen los cristales de las gafas.

A pesar de que esto es un gran problema para las personas llevan gafas, las mascarillas son muy importantes en la actualidad por lo que su uso es lo más recomendado. Para poder convivir con estos dos accesorios y que no suponga ningún problema, lo mejor es poner en práctica algún truco de todos los que están circulando por Internet.

Como podemos observar en este tuit, una de las técnicas para evitar que las gafas se empañen se basa simplemente en doblar la mascarilla. Doblando un poco y hacia dentro la parte superior de la mascarilla, crearemos una especie de barrera para que el aire no pueda salir por arriba.

Otro truco para que no se empañen las gafas por el vaho, se basa solamente en colocar un trozo de esparadrapo. Al colocar un trozo de esparadrapo a la parte superior de la mascarilla, esta no se moverá del sitio y por lo tanto no saldrá aire por esa zona.