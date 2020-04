El curioso motivo por el que los Post-it son generalmente de color amarillo

La empresa 3M sacó los Post-it a la venta en 1980

Aunque existen diferentes modalidades, el Post-it original es cuadrado y amarillo

Imagen: iStock

El mundo del material de oficina es muy amplio. Solamente hace falta ver los supermercados durante la época previa al comienzo del curso, para darnos cuenta de ello. Aunque los artículos más populares son los bolígrafos, folios y pinturas de colores, existen otros que también son muy utilizados como los Post-it.

Actualmente podemos encontrarnos con Post-it de formas variadas y en diferentes colores, no obstante su apariencia original no era así. Desde su origen, el Post-it era un cuadrado de color amarillo que se podía pegar a diferentes superficies. Obviamente, con el tiempo aparecieron otras modalidades de este mismo producto. Pero cuando pensamos en Post-it siempre lo recordamos de color amarillo.

¿Por qué los Post-it son de color amarillo?

Teniendo en cuenta que desde hace años el blanco es el color que se utiliza para cualquier artículo de papelería, llama la atención que los primeros Post-it que salieron al mercado, no fueran de este color. Muchos pueden pensar que los inventores del Post-it lanzaron este producto en color amarillo para atraer a los consumidores o incluso porque el amarillo permite resaltar sobre otros colores, pero la verdadera razón es muy diferente.

En 1968, un trabajador de 3M llamado Spencer Silver, intentó crear un adhesivo con la potencia suficiente para unir piezas en la construcción de aviones. A pesar de no lograr su objetivo, Spencer consiguió crear un pegamento que no dañaba las hojas al separarlas, aunque en aquella época no le dió mucha importancia. No fue hasta que su amigo Arthur Fry lo necesitó para un problema con sus hojas del coro, que ese pegamento sería la clave para el origen de los Post-it.

Pasado un tiempo, Spencer Silver y su amigo Arthur Fry presentaron la idea del primer Post-it a la empresa 3M. A pesar de que la empresa no estaba muy convencida al principio, decidió arriesgarse por la eficacia del producto por lo que comenzó enviando pruebas gratuitas para ver si era rentable.

Ante el éxito recibido con estas muestras, la empresa sacó al mercado los Post-it. No obstante, antes tenían que diseñar su prototipo final. A la hora de producir el diseño del Post-it original, los únicos papeles que estaban disponibles eran de color amarillo. A pesar de que este color no era el más habitual, siguieron para adelante con el proyecto, logrando con ello que este color se convirtiera en la característica principal de este producto.