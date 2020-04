Veinte cortes de pelo caseros que piden a gritos la apertura de las peluquerías

Muchas personas decidieron cortarse el pelo en casa durante la cuarentena

Aunque la intención era buena, algunos cortes de pelo acabaron siendo un desastre

Imagen: iStock

La cuarentena que actualmente están viviendo países de todos los rincones del mundo, ha provocado que no podamos salir de casa como lo hacíamos habitualmente. Aunque ir al supermercado o a la farmacia sí que está permitido, otra acciones normales como ir a pasear o a tomar algo con los amigos, son cosas que están totalmente prohibidas debido a la actual pandemia de COVID-19.

Otra de las cosas que están actualmente prohibidas es ir a una peluquería. Aunque este servicio no es básico para nuestra supervivencia, con el paso del tiempo el pelo crece y nos molesta cada vez más, por lo que cada vez lo echamos más de menos. Si bien muchos esperaremos al momento en el que se pueda visitar de nuevo una peluquería para cortarnos el pelo, otros han sido mucho más impacientes y han decidido hacerlo en casa. Sin embargo, el resultado no ha sido para nada el que esperaban.

Cortes de pelo caseros que ha dejado esta cuarentena

gave my man a quarantine fade ???? pic.twitter.com/bHi6O7msOD — badgirlkiki (@badgirIkiki) April 8, 2020

not a joke, my clippers just died pic.twitter.com/9ALnt1HCyQ — Ben Rosen (@ben_rosen) April 20, 2020

Only fish I've caught lately is a mullet. Hat hair #coronacut pic.twitter.com/DcrotyNGlW — Michael (@thatntac) April 16, 2020

When you let your 3 teenagers freely cut your hair and beard...and leave it for the weekend. ???? #coronacuts pic.twitter.com/WIOgc55ddf — Shelisa Welde (@OHEWelde) April 11, 2020

This was my mother's attempt at a fade... prayers to all the men getting home haircuts during quarantine. #quarantinehaircut pic.twitter.com/MmfKH5mhiD — Brittany Mockbee (@bmockbee) April 6, 2020

Well f*****g done @fleurkey u aren't allowed to moan about hairdressers ever gain pic.twitter.com/ZAKG6fcgRg — Rob Key (@robkey612) April 16, 2020

Because of the coronavirus, I was forced to give myself a haircut. I think it turned out pretty good. pic.twitter.com/2E0qR8CqvL — Cody Hardyman (@codyhardy) March 22, 2020