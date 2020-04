¿Por qué motivo a las patatas les salen tubérculos?

Las patatas son un alimento que se consume a diario en hogares de todo el mundo

Pasado un tiempo, las patatas se arrugan y brotan de ellas una especie de tubérculos

Imagen: iStock

Las patatas no pueden faltar en nuestra casa. Este tipo de alimento es la guarnición perfecta para la mayoría de recetas y muchos las consideran un imprescindible de la cocina. Patatas fritas, patatas asadas, patatas al horno, da igual la forma en la que cocinemos este alimento, disfrutar de su rico sabor.

Uno de los pocos problemas que nos encontramos en relación a las patatas, es no saber el tiempo exacto que se pueden conservar en buen estado. Cuando compramos un saco de patatas es con el objetivo de consumir todo su contenido. Sin embargo por una cosa u otra, el tiempo pasa y todavía tenemos el saco medio lleno en nuestra casa. Como consecuencia, nos encontramos nuestras patatas con un aspecto más arrugado y llenas de una especie de tubérculos por su alrededor, por lo que no estamos seguros de si todavía son aptas para el consumo o no.

¿Qué son los tubérculos que le salen a las patatas?

Los pequeños tubérculos que le salen a la patatas son simplemente raíces de la propia planta. Cuando se cultivan las patatas, los ejemplares que no se recogen durante la cosecha, generan de manera natural estos brotes para que se pueda volver a crecer una planta en la tierra que produzca más patatas. En el caso de las patatas que tenemos en nuestra casa, el paso del tiempo también hará que nazcan estos brotes, sin embargo no se convertirán en planta al no tener los nutrientes necesarios.

A pesar de que estos tubérculos se producen de manera natural, cuentan altos niveles de toxinas por lo que no se deben consumir. Muchas personas lo que hacen en este caso es cortar esta parte de la patata y consumir el resto, pero hay que tener algunos factores en cuenta a la hora de hacerlo.

Una patata se vuelve arrugada y blanda para aportar a los brotes los nutrientes necesarios para crecer, por lo que cuando las encontramos con ese aspecto ya no es apta para el consumo. No obstante, cuando la patata aún teniendo brotes, se mantiene firme y lisa, eso quiere decir que todavía mantiene sus nutrientes naturales y que por lo tanto se puede ingerir sin riesgo.