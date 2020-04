Cómo cocinar de forma correcta el arroz según sus variedades

El arroz se utiliza para muchas recetas de cocina

Según lo que vayamos a cocinar se debe cocinar de una manera u otra

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Aunque en los países asiáticos es uno de los ingredientes estrella, sus nutrientes y su fácil conservación han provocado que sea uno de los alimentos habituales y que podamos encontrarlo en todo tipo de recetas gastronómicas.

Aunque el arroz es un alimento muy conocido y utilizado en todo el mundo, no es tan fácil de cocinar como la gente se piensa. En el mercado, existen diferentes variedades de arroz con características totalmente distintas. Para cocinar correctamente este alimento, lo más recomendable es saber diferenciar cada tipo de arroz y conocer cuál es el mejor según la receta que vayamos a elaborar.

La forma correcta de cocinar el arroz según su variedad

Arroz de granos redondos: Uno de los tipos de arroz más comunes de todos. Sus granos suelen absorber mucho el líquido en el que son cocinados por lo que suelen quedar húmedos y bastante pegajosos. Se debe utilizar por lo menos 2 vasos de agua por cada vaso de este arroz para que no quede pastoso. Se debe echar en agua hirviendo y cocinar a fuego bajo-medio durante el tiempo que aconseje el fabricante.

Arroz de granos largos: Esta variedad suele dejar los granos de arroz sueltos por lo que es perfecto para recetas como las ensaladas o arroz al curry. Las cantidades recomendadas para cocinar este tipo de arroz son un vaso de arroz por un vaso y medio de agua, sin embargo podemos añadir un poco más de agua si no se cocinó lo suficiente. Primero se debe cocinar a fuego alto para luego bajar el fuego al mínimo una vez el agua entre en ebullición. Cuando se haya consumido todo el agua, si el arroz ya está bien cocinado, debemos apartarlo y dejarlo reposar 10 minutos.

Arroz salvaje: El arroz salvaje no es exactamente arroz si no que es una semilla procedente Canadá y algunas zonas de América del Norte. Al no ser arroz no se cocina de la misma manera. Lo más recomendable es hidratarlo con agua antes de ponerlo a cocinar. Ya hidratado debemos colocar un vaso de arroz salvaje por 3 vasos de agua y dejarlo a fuego medio hasta que comience a hervir, para luego bajar la temperatura. El tiempo de cocción es superior al del arroz común por culpa de la dureza de este arroz, por lo que puede llegar a ser necesarios entre 40 y 50 minutos.

Arroz integral: El arroz integral es muy similar al arroz blanco pero cuenta con niveles de fibra más altos. Podemos encontrarlo tanto de grano largo como de grano redondo, sin embargo no se cocina igual que el arroz común. Este arroz se debe cocinar a partir de agua fría y al ser más duro, tarda alrededor de 45 minutos hasta estar perfecto para consumir.

Arroz Carnaroli: Este tipo de arroz es el más indicado para elaborar Risotto. Se caracteriza porque queda bien cocinado por fuera mientras que su interior sigue al dente y porque absorbe los sabores del líquido en el que se cuece. Se debe cocinar aproximadamente 25 minutos y para conseguir que quede perfecto en el Risotto, se debe añadir a la sartén una vez se hayan salteados los otros ingredientes para luego cocinarlo con caldo poco a poco.