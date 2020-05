Nadie sabe decir con exactitud cuántos tigres hay en esta imagen

Las redes sociales se han convertido en una de las formas más frecuentes de entretenimiento. Mientras que algunos las usan para comunicarse o para subir en ellas fotos y vídeos, otros las utilizan para conocer las noticias o incluso para pasar el rato con desafíos visuales como las ilusiones ópticas

Recientemente se ha hecho popular un reto en el cual se mide la agudeza visual de cada usuario. El objetivo de este reto se basa en conseguir adivinar el número total de tigres que se esconden tras una imagen. Si bien puede parecer bastante sencillo cuando nos lo plantean, se vuelve más complicado a medida que observamos la imagen.

La imagen muestra a 4 tigres descansando medio de la selva, sin embargo eso no es lo único que hay en ella. A medida que miramos con atención, empezamos a encontrar diferentes rostros de tigres por todo el paisaje. Mientras algunos son fáciles de ver a pesar de que estén camuflados entre las plantas, otros están tan ocultos que son imposibles de encontrar por la mayoría de las personas.

How Many Tigers You See In This Pic ? pic.twitter.com/GPOvxKYdRc