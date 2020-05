¿Echas de menos tu oficina? Esta herramienta simula los ruidos que escuchabas en ella

Esta herramienta recrea algunos de los sonidos más comunes de las oficinas

Se puede mantener activa continuamente o escuchar ruidos específicos

Imagen: iStock

Uno de las grandes cambios provocados por la cuarentena es la forma de trabajar que se tenía. Aunque trabajos como los de mensajería siguieron funcionando como ocurría antes, una amplia mayoría de sectores se paralizaron completamente y otros trabajos se tuvieron que trasladar hasta los hogares, como los trabajos de oficina.

A pesar de que trabajar desde casa puede parecer igual de productivo, tiene muchos otros inconvenientes. Desde no poder desconectar totalmente de nuestras obligaciones hasta sentirse incomunicado con el resto del mundo al no escuchar nada más que el sonido de tu teclado al escribir. Puede que físicamente el trabajo sea el mismo, sin embargo no provoca la misma sensación que percibimos al trabajar desde la oficina.

Una herramienta que simula los ruidos de la oficina

Aunque volver a la oficina será algo que podremos volver a vivir con el paso de los días, existe una herramienta que nos permite revivir en el presente, cómo era trabajar en ella. A través de imisstheoffice.eu podemos volver recordar algunos de los ruidos más comunes que se pueden escuchar en cualquier oficina. Desde el ruido de la fotocopiadora o de una fuente de agua, hasta la risa de una compañera o los pasos de alguien caminando por el pasillo.

Esta herramienta es muy fácil de utilizar. Si le damos a 'Play', situado en la esquina inferior, tendremos de fondo un ruido constante como si estuviéramos en una oficina, mientras que si pulsamos algunos de los objetos que aparece en el mapa, escucharemos un ruido específico como el de un teclado o el de un sillón al moverse.