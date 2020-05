No caigas en él: este es el error más común al desinfectar una superficie

Existe un error que todo el mundo comete a la hora de desinfectar

Sólo siguiendo una serie de pasos podemos desinfectar correctamente una zona

Imagen: iStock

La desinfección es una de las palabras más sonadas desde que comenzó la actual pandemia por COVID-19. Mantener los lugares y los objetos totalmente libres de gérmenes es la manera más eficaz para evitar la propagación y de ahí que tantos cuerpos especiales de alrededor de todo el globo se pusieran a desinfectar calles y edificios.

A pesar de que muchos expertos han hablado de la importancia que supone la desinfección, esta no sirve de nada si no se realiza correctamente. Un ejemplo claro de ello son todos los vídeos que actualmente circulan por Internet y nos muestran cómo puede quedar de sucia la superficie de una mano si no se limpia por los lugares y durante el tiempo suficiente. Esto puede ser diferente cuando hablamos de desinfectar una superficie y no una parte de nuestro cuerpo, sin embargo sigue con la misma mecánica: si no se realiza de manera correcta, no sirve para nada.

El error más frecuente al desinfectar una superficie

Según Cory Chalmers de Steri-Clean, compañía de limpieza profesional, existe un error que todo el mundo comete a la hora de intentar desinfectar su casa. Por culpa de unos gérmenes llamados biofilm, si no limpiamos previamente una superficie, los desinfectantes no podrán hacer su trabajo y por tanto no estaremos esterilizando correctamente la zona.

El primer paso que hay que realizar para desinfectar es limpiar la superficie con agua y jabón usando una toalla o una bayeta. Solo después de eso, podemos aplicar el desinfectante y dejarlo actuar durante el tiempo que marque cada marca.

También hay que tener en cuenta que a la hora de limpiar una casa, no se puede usar siempre el mismo trapo. Tras haber limpiado, los gérmenes se quedan acumulados en el trapo, por lo que si lo usamos para limpiar otras superficies lo que estamos haciendo es extender las bacterias por todo el hogar.