¿Hasta qué punto son beneficiosas las mascarillas con válvula?

Las mascarillas con válvula son efectivas para determinados trabajos

Las válvulas de las mascarillas filtran el aire que una persona inhala

Imagen: iStock

Las mascarillas se han convertido en uno de los bienes más preciados en la actualidad. Su uso es una de las pocas medidas que se pueden llevar a cabo contra el coronavirus y es por eso que muchos ciudadanos han decidido llevarlas a pesar que por ahora, no es obligatorio.

Aunque actualmente podemos encontrar mascarillas en diferentes establecimientos, cuando comenzó la pandemia por COVID-19 sus existencias se agotaron en cuestión de horas. Por este motivo, muchas personas decidieron crear sus propias mascarillas o mismo utilizar algunas de las que tenían en casa.

Aunque todos somos conscientes de que las mascarillas profesionales son las mejores, llevar otro tipo de mascarilla es más eficaz que no tener puesta ninguna pero no en todos los sentidos. Las mascarillas con válvula por ejemplo, son muy eficaces para protegernos cuando nos exponemos al virus, pero también pueden suponer un riesgo para el resto de personas.

¿Son beneficiosas las mascarillas con válvula?

Las mascarillas con válvula fueron creadas para mejorar la seguridad de determinados puestos de trabajo. La válvula instalada, filtra el aire que se inhala para evitar que los trabajadores acaben intoxicados por las partículas dañinas a las que están expuestos y sin acabar totalmente sofocados. Este tipo de mascarillas son por tanto muy buenas a la hora de inhalar aire contaminado, sin embargo no pasa lo mismo con el aire que nosotros exhalamos.

El uso de mascarillas es muy importante para no acabar contagiados por el COVID-19 pero también para no contagiar a los demás en caso de que tengamos el virus y no lo sepamos. Si usamos una mascarilla con válvula, filtramos el aire que respiramos pero no el que exhalamos por lo que no estamos cumpliendo el segundo objetivo.