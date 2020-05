Secar los platos y otras cosas que no deberías limpiar con papel de cocina

El papel de cocina es un artículo imprescindible en nuestra cocina

Utilizarlo este tipo de papel para secar ciertos objetos, puede ser perjudicial

Imagen: iStock

Existen ciertos artículos que no pueden faltar en nuestra cocina. Si por un lado tenemos la vajilla y demás objetos que nos sirven para cocinar y comer, después hay otros que usamos para la limpieza, como el estropajo, el lavavajillas, los trapos y el papel de cocina.

El papel de cocina es un imprescindible de nuestra cocina. Podemos usarlo como servilleta, en caso de que nos manchemos la cara, o como paño, si queremos limpiar la encimera de nuestra cocina, sin embargo su uso no es recomendable para otras cosas. Aunque muchas veces lo usamos a modo de paño, su superficie dura puede provocar desperfectos o ensuciar mucho más un objeto en vez de limpiarlo.

Cosas que no se deben limpiar con papel de cocina

Las alfombras: Cuando se nos cae algún líquido en la alfombra, no debemos intentar limpiarla con papel de cocina. Este artículo, además de no contar con tanta capacidad de absorción como un paño, dejará restos en la alfombra y hará que sea más difícil de limpiar en el futuro.

Los platos: Con el tiempo la vajilla que no se utiliza con frecuencia, comienza a coger polvo que debemos limpiar. A la hora de limpiarla, no debemos utilizar nunca un trozo de papel de cocina, si no que es mejor un paño húmedo. Con el papel, lo único que conseguiremos es que el polvo se adhiera aún más a los platos.

Las manos: Cocineros de todo el mundo recomiendan no usar el papel de cocina para limpiarse las manos. En vez del papel podemos usar el delantal que es algo más útil para ello y además protege nuestra ropa.

Las tablas de cortar: Hay que tener especial cuidado cuando se limpian las tablas de cortar ya que en su superficie se pueden quedar todo tipo de bacterias. De esta manera, el papel de cocina es totalmente inapropiado porque además de dejar restos, no sirve para desinfectar.

Las pantallas: Si deseamos limpiar la pantalla de un teléfono, tablet o televisión, lo más recomendable es no hacerlo con un papel de cocina. Los expertos han comentado que este tipo de artículos puede rayar su superficie y aconsejar el uso de los paños de microfibra para limpiarlos.

Espejos y ventanas: Al igual que en el caso de las pantallas, a la hora de limpiar los espejos y las ventanas se recomienda el uso de paños de microfibra y no el de papel de cocina. Este tipo de paños, además de ser reutilizables, están fabricados para limpiar las superficies sensibles y cuidar de ellas.