Guía para hacer una mascarilla y saber cómo colocársela, según el Gobierno británico

El gobierno de Inglaterra recomienda el uso de mascarillas en lugares cerrados

En su página web ha publicado una guía para hacer una mascarilla en casa

Imagen: iStock

En la página web oficial del Gobierno británico se publica información sobre todo lo relacionado con el COVID-19. Allí encontramos desde los datos que está dejando esta enfermedad y también las normas que toda persona que viva en esta parte del mundo debe cumplir para garantizar con ello la salud pública.

Recientemente Boris Johnson, el actual primer ministro británico, anunció el sistema de descalada que llevaría a cabo en este país. Habló de las diferentes fases por las que estará compuesta y los permisos y restricciones que habrá en cada una de ellas.

De esta descalada, destaca que el uso de mascarillas no será obligatorio, sin embargo sí que es recomendado sobre todo en caso de estar en sitios cerrados o cuando no se pueda cumplir un distanciamiento. Para fomentar el uso de este artículo de protección, el gobierno publicó en su página web una guía que explica diferentes formas de crear una mascarilla casera.

Guía del gobierno de Inglaterra para crear mascarillas

La guía que publicó recientemente el Gobierno británico, comienza con una serie de recomendaciones en relación al uso de la mascarilla. Del mismo modo que hizo en su día la Organización Mundial de la Salud, en esta guía se habla de lo importante que es no tocarse la parte frontal de la mascarilla y lavarse las manos antes y después de ponerla. También hace énfasis en la importancia de cubrirse correctamente la boca y la nariz con la mascarilla e incluso muestra una imagen para explicar cómo debe quedar puesta.

Seguido de estas recomendaciones, la guía muestra dos maneras diferentes de crear una mascarilla. En cualquiera de ellas, habla sobre los materiales necesarios e indica paso a paso con ilustraciones cómo se deben manipular para crear nuestra mascarilla. Mientras que en la primera forma se puede hacer una mascarilla simplemente con una camiseta vieja y unas tijeras, la segunda es más elaborada ya que en ella, debemos coser la tela.

A pesar de que desde el principio de la pandemia de COVID-19, los expertos han hablado de que las mascarillas caseras no son tan efectivas como las profesionales, son mejores que no llevar ningún tipo de protección. Por este motivo aunque no sea obligatorio, es aconsejable que todos las personas lleven mascarilla cuando salgan a la calle.