Japón está a otro nivel: su experimento de propagación de gérmenes asusta

La actual pandemia de COVID-19 nos ha hecho dar cuenta de la importancia que supone mantener las medidas de seguridad que recomiendan los expertos. Además de lavarnos las manos correctamente, debemos usar mascarilla y mantener un distanciamiento social mínimo para que otras personas no puedan contagiarnos o por lo contrario, hacerlo nosotros. Algunos podrán pensar que estas medidas son un poco exageradas, sin embargo solamente hay que observar este experimento para comprobar su importancia.

La cadena de televisión japonesa NHK, ha realizado un experimento para que toda la población del mundo fuera consciente de la importancia que tiene respetar las medidas de protección. Este experimento se basó en juntar a 10 personas para que disfrutaran de una comida tipo buffet. Lo único que deberían hacer era echarse un poco de pintura fluorescente en sus manos antes de comer, simulando con ella que estaban llenas de bacterias.

Durante 30 minutos y con las manos cubiertas de pintura fluorescente, estas 10 personas conversaron y compartieron el mismo espacio, mientras disfrutaban de la comida. Pasado ese tiempo, se encendieron las luces fluorescentes para ver cómo se había esparcido la pintura puesta en sus manos lo que provocó una situación de lo más sorprendente.

Con las luces fluorescentes pudimos ver restos de pintura repartidos por todo el espacio en el que los participantes había comido. La pintura, aunque en un principio solo se encontraba en las manos de los participantes, acabó en platos, vasos, la comida e incluso en diferentes zonas del cuerpo de los propios asistentes.

