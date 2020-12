La foto más larga de la historia ha llevado 8 años hacerla realidad

No siempre, pero en algunas ocasiones los despistes pueden dejarnos con una imagen que no podría haber sido posible si se hubiese premeditado. La casualidad y la aleatoriedad a veces son lo mejor que le puede pasar a una instantánea, y muestra de ello es una fotografía olvidada dentro de una lata de cerveza.

La imagen en cuestión pertenece a Regina Valkenborgh, graduada en bellas artes que decidió usar una lata de cerveza forrada con papel fotográfico para capturar imágenes, como si fuera una cámara estenopeica. Sin embargo, lo que no sabía en aquel entonces es que conseguiría una de las instantáneas de larga exposición que más tiempo se ha tardado en tomar. Casi una década más tarde, esta increíble fotografía se reveló al mundo.

A photograph thought to be the longest exposure image ever taken has been discovered inside a beer can at the University's @BayfordburyObs! MA Fine Art graduate Regina Valkenborgh began capturing it in 2012 ????????



Read the full story: https://t.co/rxbuzvuQF1 pic.twitter.com/Ux0JXWJFiK