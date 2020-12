De película: Consiguen descifrar los mensajes codificados del Asesino del Zodiaco 50 años después

Hace más de 50 años un asesino en serie aterrorizó el estado de Carolina con más de 5 asesinatos confirmados. Este se hacía llamar como el asesino del Zodiaco y su identidad sigue siendo todo un misterio hasta el día de hoy. Una de las cosas que sí se conocen de este asesino son las diferentes cartas que este envió a la policía y a diferentes medios, entre los que destaca el código 304, un mensaje enviado en 1969 donde solamente se mostraban una gran serie de letras y símbolos crípticos.

Si bien hace más de 50 años que esta carta fue recibida, no fue hasta ahora que se ha descubierto el mensaje oculto que este mostraba. Este mensaje fue descubierto por David Oranchak, Sam Blake y Jar Van Eykcke los cuales comunicaron este descubrimiento a la agencia de FBI de San Francisco. Los agentes confirmaron que esto era cierto a través de una publicación de Twitter en el cual mencionan que la investigación sigue en curso.

A pesar que muchos pueden pensar que es algo imposible que estos tres hombres pudieran haber descubierto el mensaje oculto, el propio David Oranchak, miembro de este trío, publicó un video en el que muestra cómo lo lograron. En él se ve el complicado sistema que el Asesino del Zodiaco utilizó por aquel entonces, además del mensaje oculto el cual ponía: "Espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme... No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mi. Donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte".