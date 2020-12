Crea poemas con lo que su novia dice en sueños y se hace viral

En el mundo existen muchas personas que hablan en sueños aunque la mayoría de ellas no lo sepan. No existe un motivo exacto y científicamente probado de por qué esto ocurre sin embargo hace que muchas personas pronuncien en alto lo que están diciendo en sueños cuando se encuentran en su fase REM. Este trastorno del sueño es bastante común y no sorprende ya a casi nadie, sin embargo puede llegar a hacerlo si le ponemos un poco de imaginación, algo que sí consiguió este joven de Twitter.

A través de su cuenta de Twitter el usuario Harry Mitchell ha publicado una serie de obras de lo más innovadoras. La novia de este usuario habla en sueños por lo que este decidió apunta sus comentarios y crear pequeños poemas con ellos. También ha acompañado cada uno de estos poemas con una ilustración representativa que le aporta más fuerza a la obra y la convierte en mucho más divertida.

my girlfriend talks in her sleep. i've noted them down for weeks, and turned her dreams into rupi kaur poems. pic.twitter.com/Pv3dsflgXQ