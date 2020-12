¿Sabías que en el mar viven ángeles? Así son las extrañas gymnosomata

La inmensidad de los océanos hace que en la actualidad no podamos conocer todos los seres que habitan sus aguas. Con el tiempo hemos ido descubriendo numerosas especies marinas, incluidas algunas ya extintas y que hace miles de años habitaban en los océanos, sin embargo son muchas de las que todavía no tenemos demasiada información.

Gymmosomata: Los ángeles del mar

Uno de esos seres marinos poco conocidos por la sociedad en general, son los gymnosomata, también conocidos como los ángeles del mar. Estos seres son llamados de esta manera por sus cuerpos transparentes de los cuales salen destellos amarillos y naranjas mientras se mueven de un lado a otro bajo el mar. A esto hay que sumarle que su aspecto se asemeja al de un ángel gracias a sus dos aletas, las cuales mueve de forma totalmente coordinada.

Si bien su aspecto es de lo más sorprendente, los ángeles del mar pertenecen a la familia de babosas marinas. Su cuerpo transparente no cuenta con caparazón de ningún tipo por lo que son bastante frágiles y más si tenemos en cuenta que no alcanzan en su mayoría los 5 centímetros de tamaño. No por esto tenemos que pensar que son animales inofensivos ya que son seres carnívoros y capaces de devorar a uno de sus semejantes si no hay comida suficiente.

Youtube Video

Además de por su instinto depredador, los ángeles de mar destacan por su gran resistencia a bajas temperaturas. Estos seres suelen habitar en zonas como en Rusia o la zona norte de Japón, las cuales se caracterizan por ser frías.