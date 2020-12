¿Pánico a los tiburones? Este mapa real te dirá dónde están los grandes depredadores

Los tiburones son animales muy fuertes a los que muchas personas tienen miedo en la actualidad. Estos seres suelen poseer un gran tamaño y gracias a sus afilados dientes son capaces de devorar a cualquier presa que se cruce en su camino, incluyendo a personas que puedan encontrar nadando en el mar. Esto no es lo más frecuente, sin embargo sí que supone todo un peligro para nuestra supervivencia y es por ello que lo más recomendable es utilizar algunas aplicación o herramienta que los pueda localizar.

La organización OCEARCH, encargada de recopilar datos sobre los seres que habitan en el océano han desarrollado una aplicación llamada Global Search Tracker con la que se puede hacer un seguimiento de algunos de los tiburones que podemos encontrar en el mar. Esta organización ha colocado un sistema de rastreo a numerosos tiburones para registrar su comportamiento el cual se activa cada vez sacan su aleta dorsal fuera del agua.

Como podemos ver una vez entramos en esta aplicación, los expertos sitúan a los diferentes tiburones en el lugar donde se encuentran según la información recibida. Así podemos conocer constantemente sus movimientos, además del comportamiento de estos seres en general.

Además de la ubicación real en la que se encuentran estos depredadores naturales, en esta página web se puede encontrar un registro de estos seres marinos.También se especifican la fecha en la que fueron vistos por última vez, el tamaño y la raza a la que pertenecen, junto a imágenes impactantes como esta.

Nukumi Queen of the OCEAN pinged in off of the Ocracoke Inlet, NC THIS am! She has been in this area since last month. I can't wait to see how far S she swims AND if she goes all the way into the Gulf of Mexico like some of the other adult females! ????????????? 50 yrs and going strong! pic.twitter.com/a3EEDj8Cja