2020 Rewind: El vídeo que resume los momentos más emblemáticos del año

Aunque con la llegada del año 2021 tan cerca muchos son los que cuentan los días para que el desastroso 2020 tenga fin, son muchas y variadas las situaciones que pudimos vivir durante este último año. La pandemia de COVID-19 es sin duda la protagonista, sin embargo fueron muchas las situaciones, retos y bailes que pudimos conocer, especialmente a través de las redes sociales, y que nos hicieron más ameno estos últimos meses.

Como suele ocurrir en general, las malas situaciones son las que realmente ocupan lugar en nuestra mente cuando pensamos en 2020. Esto no quiere decir que no hayamos pasado por momentos de lo más divertidos y emblemáticos. Puede ser que a estas alturas del año no seamos capaces de recordarlos todos, sin embargo gracias al vídeo 2020 Rewind podemos ver lo completo que fueron estos últimos 12 meses.

2020 Rewind: Un vídeo resumen de los mejores momentos del año

El usuario de Instagram, Jon Fernández, ha creado uno de los vídeo más virales de los últimos días en las redes sociales. Bajo el nombre 2020 Rewind, este joven publicó un vídeo resumen de todos los momentos más emblemáticos que tuvieron lugar en 2020. En él podemos destacar algunas canciones que se hicieron virales, un gran número de memes, además de situaciones vividas en televisión y que nos han hecho este año mucho más ameno.

Como podemos observar en el vídeo 2020 Rewind, fueron muchos los momentos emblemáticos que tuvieron lugar este 2020. Al comienzo podemos ver vídeos de todo tipo entre los que destacas vídeos de La isla de las tentaciones y Operación Triunfo.Ya cuando más avanza, los vídeos se centran principalmente en bailes o retos de Tik Tok, una red social que creció de manera exponencial cuando tuvo lugar el confinamiento.