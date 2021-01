Los cinco snacks que debes tener siempre a mano cuando tienes hambre en plena noche

Todas las personas nos hemos visto en la situación de encontrarse en las últimas horas del día y tener una gran sensación de hambre. Como dicen muchos expertos hay que tener cuidado con lo que comemos durante ese periodo ya que puede afectar negativamente en nuestra salud.

Si bien muchas personas interpretan esta regla como que no se debe comer ningún tipo de alimento durante las últimas horas del día, los nutricionistas no establecen directamente esto. Cualquier persona que tenga hambre puede saciar su necesidad aunque sea por la noche, lo que hay que tener en cuenta es qué se come ya que hay unos snacks perfectos para ello.

Snacks que puedes comer sin temor por la noche

Galletas integrales con queso: Los componentes de estos dos alimentos son perfectos para saciar el hambre por la noche. El queso es rico en proteínas, mientras que las galletas integrales en fibra.

Lonchas de pavo: El pavo es una de las carnes más saludables a cualquier hora del día, incluso por la noche. Las lonchas de pavo se pueden combinar con alguna hortaliza o verdura para saciarnos rápidamente y no ir muy llenos a la cama.

Palomitas de maíz: Existe una gran diferencia entre las palomitas de bolsa con las palomitas de maíz que hacemos en casa y las cuales podemos controlar su preparación. Si las elaboramos sin aceite es un snack muy rico en fibra y perfecto para las noches.

Pistachos: Si ingerimos un puñado de estos ricos frutos secos preparados sin sal, tendremos una gran fuente de alimento que nos ayudarán a saciarnos e incluso a conciliar mejor el sueño. Estos son ricos en grasas saludables, fibra y melatonina, que promueve un mejor descanso.

Manzana con mantequilla de cacahuete: Aunque no hay que pasarse con la cantidad de mantequilla de cacahuete que se ingiere, si la combinamos con una pieza de manzana podremos disfrutar de un snack de lo más sabroso.