Consigue que un delfín copie sus movimientos y su video se vuelve viral en Tik Tok

Si bien son muchas las veces que los animales han llegado a sorprendernos, por lo general estos suelen ser perros o gatos los que lo consiguen. Existen otros momentos en los que otro tipo de animales se vuelven protagonistas, pero estos no son tan frecuentes por lo que cuando ocurren se vuelven en todo un fenómeno de las redes sociales. Esto mismo es lo que ocurrió con el vídeo que del usuario ant.giovanni quiénprotagonizó un video con unos simpáticos delfines.

A través de su cuenta de Tik Tok este usuario ha compartido una de las situaciones que él mismo ha catalogado como uno de los mejores momentos de su vida. Este publicó un vídeo en el que comparte pantalla con dos delfines, video el cual ya cuenta con un millón y medio de reproducciones y casi 500 mil me gustas en Tik Tok

Como podemos ver en el vídeo, este usuario de Tik Tok realiza un par de volteretas frente la piscina en la que se encuentran los delfines. Para sorpresa de todos estos animales marítimos realizan un movimiento simulando que también realizan una voltereta, algo que sorprende tanto al protagonista del vídeo como a miles de usuarios que ya lo han podido ver a través de diferentes redes sociales.

The dolphin said let me try ??????????? pic.twitter.com/wOFOXHSi6h