¿Sabías que algunas personas no pueden contar ovejas para dormir?

Uno de los métodos más infalibles y populares que nos han enseñado para lograr quedarse dormido es contar ovejas mentalmente. No sabemos quién creó este método ni por qué utilizó ovejas en vez de otro tipo de animal, pero lo que sí sabemos es que es un sistema ya conocido a nivel mundial y que todo el mundo lo ha probado alguna vez.

Si bien puede parecer extraño que una persona no pueda recrear en su cabeza a pequeñas ovejas para poder dormir, existe una incapacidad que sufren algunas personas que se lo impiden. Esta incapacidad se conoce desde 2015 como afantasía y hace que una persona sea incapaz de recrear una imagen mental desde su propia memoria.

Afantasía, la incapacidad de recrear una imagen mental

Aunque esta incapacidad lleva a afectando a miles de personas desde hace años, no fue hasta años recientes que muchos de ellos lo confesaron y los expertos hicieron estudios para investigarla. Uno de los más importantes tuvo lugar hace muy poco y con él se pudieron conocer los sectores cerebrales a los que afecta esta incapacidad.

Para llevar a cabo este estudio se analizaron los dibujos de un total de 103 personas, entre las que se encontraban personas con afantasía y personas sin ella. A todas ellas se les pidió que dibujaran diferentes salas de estar mirando una fotografía y de memoria, dibujos que posteriormente fueron evaluados para la conclusión.

Después de analizar los dibujos de las personas con afantasía y compararlos con las que no lo tienen, se pudo determinar que estas no tienen ningún problema con relación a su memoria espacial. Estos son capaces de recordar los objetos en general, sin embargo no son capaces de recrear los rasgos distintivos que es lo que diferencia a una persona o cosa, de otra.