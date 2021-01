¿Cuándo debo reemplazar mi mascarilla de tela? Un estudio desvela el tiempo aproximado

El uso de las mascarillas se ha convertido en algo ya habitual durante el año pasado y el comienzo de este. La pandemia de COVID-19 ha provocado que estas se hayan convertido en un accesorio más de nuestro día a día y uno de los métodos más efectivos a la hora de no acabar infectados. Es por ello que la mayoría de personas las utilizan, siendo posible utilizar tanto las quirúrgicas como las de tela.

En el caso de las mascarillas quirúrgicas ya muchas personas conocen que deben de ser desechadas tras unas horas de uso, sin embargo el procedimiento no es el mismo para las mascarillas de tela. Estas mascarillas se deben lavar tras haber sido usadas para eliminar los virus de su interior, lo que hace que se desgasten y que después de un tiempo haya que reemplazarlas. Para saber si es momento de hacerlo hay que analizar un par de señales, las cuales han determinado un reciente estudio.

Señales que nos indican cuando hay que cambiar una mascarilla de tela

Cuando la mascarilla ya no se ajusta al rostro: Con el tiempo y con los lavados el tejido de la mascarilla puede ceder y ya no adaptarse correctamente al rostro. Si no nos cubre bien deja de ser eficaz y por tanto hay que reemplazarla.

Un número excesivo de lavados: Aunque parezca en buen estado las mascarillas de tela dejan de ser eficaces después de lavarlas de manera excesiva. Con cada lavado las fibras de la tela se estiran y ya no sirven para filtrar correctamente.

Tiene hilos de fuera o roturas: Aunque una mascarilla de tela nueva puede tener algún hilo que otro de fuera, estos son muchos más frecuentes tras usarla de manera excesiva. De esta forma si vemos muchos hilos o incluso una rotura es señal de que hay que cambiarla.

La tela se muestra más fina: La tela de una mascarilla y de cualquier prenda de ropa se va gastando con los lavados. Esto la hace mucho más fina y delicada, algo que se traduce en menos efectiva.