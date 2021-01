La CIA publica los archivos clasificados sobre OVNIs ¡y ya puedes descargarlos!

Si desde hace años fueron muchas las personas que hablaron sobre avistamientos OVNI o la presencia de vida extraterrestre entre nosotros, no fue hasta ahora que la CIA ha sacado a la luz documentación oficial sobre esta temática. Se dice que esta organización gubernamental mantenía en secreto desde hace todo tipo de registros clasificados de OVNI, los cuales ya han sido revelados y actualmente se pueden descargar.

Gracias a los esfuerzos de The Black Vault, se han conseguido todos los registros que hasta ahora la CIA había clasificado como relacionados con OVNIs. Según este grupo, va en contra de la Ley de Libertad de Información que se oculte información de este tipo y que por tanto la sociedad debería saber todos los detalles de la misma. Esto fue lo que les movió para intentar conseguir toda esta información, algo que finalmente vio sus frutos al lograrlo.

Want to know all about the @CIA and their connection to #UFOs?



JUST PUBLISHED: Here is a complete archive of ALL CIA UFO related records going back more than a half century. According to them, this is everything.



ENJOY the searchable pdfs & zip files!https://t.co/irRFG1qeIG