10 acciones ridículas que ha hecho Donald Trump como presidente

No hace falta conocer mucho de política para reconocer a algunas de las figuras más representativas de los equipos gubernamentales de diferentes países. Puede que no todos algunos presidentes sean más desconocidos que otros por no tener tanta presencia en los medios de comunicación, sin embargo esto no pasa con personas como Donald Trump quien recientemente perdió su cargo como presidente de los Estados Unidos.

Si bien otras figuras políticas llaman la atención por su manera de gobernar su país, Donald Trump lo hace por todo en general. Su manera de expresarse, su aspecto físico y especialmente sus declaraciones lo han convertido en uno de los políticos más polémicos de los últimos años y si miramos algunas de las acciones que realizó durante su mandato podemos saber el porqué.

Acciones disparatadas que Donald Trump realizó durante su mandato

CATERING AN ALL MCDONALDS DINNER BECAUSE HE CAUSE A GOVERNMENT SHUTDOWN AND THERE WAS NOBODY TO COOK FOOD AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/LYtd0XrThy — Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 12, 2021

SALUTING A NORTH KOREAN GENERAL pic.twitter.com/KkSeIqKlo8 — Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 12, 2021

SHOVING ASIDE ANOTHER WORLD LEADER TO WALK IN FRONT pic.twitter.com/0AmLqcgNMh — Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 12, 2021

THE TINY DESK pic.twitter.com/LIiONAWZmq — Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 12, 2021

DUMPING A WHOLE BOX OF FISH FOOD IN A KOI POND pic.twitter.com/011mEOVp4R — Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 12, 2021

THE ALREADY WEIRD HANDSHAKE HE KEPT MESSING UP pic.twitter.com/nFqKMcn4cp — Jules Suzdaltsev (@jules_su) January 12, 2021