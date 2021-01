El desierto del Sáhara nevado: Un fenómeno que solo ha ocurrido 4 veces en los últimos 40 años

Si pensamos en todo lo que ha pasado durante estas semanas de este año 2021, la tormenta Filomena y sus grandes nevadas son las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza. Filomena hizo que este nuevo año comenzara con temperaturas tan bajas que llegara a nevar en diferentes zonas del mundo, incluidas algunas que nadie se llegaría a pensar como en el desierto del Sáhara.

Como muchos saben, al norte del continente africano se encuentra el Sáhara, el desierto más cálido de todo el mundo. Este es popularmente conocido por sus altas temperaturas, sin embargo el ambiente no es siempre así, siendo un ejemplo de ello la gran nevada que cubrió toda su superficie.

Aunque pueda sonar algo de lo más disparatado, hace unos días el desierto del Sáhara apareció cubierto de nieve, como días antes ocurría en otras zonas como la ciudad de Madrid. Esta no es la primera vez que ocurre en toda la historia, sin embargo sigue siendo un fenómeno muy extraño para el clima habitual que se encuentra en este lugar.

Camels surrounded by snow in Saudi Arabia. The temperature fell as low as -2C as mountains and deserts were blanketed in white. pic.twitter.com/cuzTqs2JTQ