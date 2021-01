Expectativas vs realidad: las comparaciones más vergonzosas de Internet

No es la primera vez, ni seguramente será la última, en la que nos hemos sentido totalmente engañados por un producto en cuestión. Compramos dicho productos por las expectativas que transmite, sin embargo al abrirlo nos dimos cuenta de que no era realmente lo que parecía y que solamente se trataba de una ilusión. Esta situación es muy común cuando compramos cosas por Internet ya que es fácil equivocarse si no vemos el producto físicamente, sin embargo también ocurre en situaciones reales.

Ya sea por los colores que muestra o por el paquete en el que viene envuelto, a lo largo de nuestra vida hemos sido testigos de que ciertos objetos no eran como pensamos. En productos cosméticos esto pasa con frecuencia debido a su embalaje, sin embargo también en muchos otros.

Expectativa vs realidad